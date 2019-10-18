РФ рассчитывает на деполитизацию европейского расследования крушения MH17

Москва, 18 октября. Россия сформирует позицию в отношении европейского расследования катастрофы MH17 после того, как в Европе озвучат его результаты, заявил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов.

Главы европейских государств и правительств сделали заявление от лица Евросоюза, в котором призвали все страны к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы Boeing в Донбассе в июле 2014 года. В тексте заявления отмечается, что ЕС поддерживает расследование причин катастрофы, однако речь не идет о расследовании «Совместной следственной группы».

Участие в расследовании принимают Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, а возглавляют его власти Нидерландов. Расследование носит крайне политический характер, на что указал премьер-министр Махатхир Мохамад — сбитый самолет принадлежал авиакомпании из этой страны. Мохамад заявил, что Куала-Лумпур со скепсисом относится к этому «расследованию», поскольку оно носит политический характер.

«Рано пока делать какие-то заявления по поводу поддержки или не поддержки данного расследования, поскольку непонятно, будет ли оно объективным и беспристрастным или опять будет устроено политическое судилище с предопределенным результатом», — отметил Морозов.

Депутат также обратил внимание, что в Европе появляется все больше вопросов к Киеву: как украинские власти допустили пролет лайнера над территорией воюющего Донбасса? Уже тогда в Донбассе применялась авиация, тяжелое вооружение и зенитно-ракетные комплексы. Более того, уже был прецедент со сбитым в Крыму во время учений российским авиалайнером.

Если европейские эксперты намерены рассмотреть российские материалы должным образом, то у Москвы появится смысл принимать участие в расследовании.

«Если будут задаваться верные вопросы, то мы поддержим это расследование, а так России также есть что предъявить в плане своих наработок по этому вопросу, мы сами изучали его и у нас есть определенные выводы», — добавил политик.

Морозов отметил, что «антироссийская закваска» расследования была изначально понятна. Именно это обстоятельство и заставило Малайзию выступить против расследования. После крушения MH17 ЕС и США ввели санкции против России без всякого расследования. Таким образом, пролонгация обвинений против России даже в рамках международного трибунала выгодна многим игрокам. Если расследование подтвердит виновность Киева, то вся антироссийская политики Запада развалится на глазах.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров также отметил, что вопрос расследования причин катастрофы MH17 «донельзя политизирован».

«Если мы вспомним, как развивалась ситуация после этой ужасной катастрофы, то виновник на Западе уже был назначен», — напомнил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Федоров обратил внимание, что Киев благополучно упрятал свои диспетчерские переговоры и всех свидетелей, при этом любые подтвержденные доводы со стороны РФ игнорируются. Все это вызывает сомнения в объективности и непредвзятости европейского расследования.

Россия изначально со скепсисом отнеслась к этому расследованию, ведь виновные уже были назначены. Позиция Малайзии лишь подтверждает эти сомнения. России остается следить за процессом так называемого трибунала.