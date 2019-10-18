Москва, 18 октября. Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал о своих ожиданиях от матча 13-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско сыграет с казанским «Рубином». Билялетдинов рассказал о своих ожиданиях от первого матча «Спартака» с Тедеско.

«Жду, что «Спартак» будет играть примерно так же, как он и играл. У команды, как это бывает после тренерской перестановки, будет дополнительный настрой. Но футболисты в распоряжении нового тренера те же. Невозможно за один день взять и что-то кардинально поменять, чтобы команда заиграла по-новому. На это нужно время. Не исключаю, что будут перестановки в составе», — считает специалист.

«Спартак» и «Рубин» делят места с 7 по 12 в таблице чемпионата России. В активе команд по 14 набранных очков. Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» в субботу, 19 октября в 16:30.

Ранее стало известно, что Тедеско хочет пригласить в команду двух новичков в ближайшее трансферное окно. Речь идет о футболистах на позицию опорного полузащитника и нападающего. На подписание контрактов с двумя футболистами клуб готов выделить порядка 20 миллионов евро. Известно, что в качестве одного из потенциальных новобранцев на позицию опорника специалист рассматривает своего бывшего подопечного из немецкого «Шальке» Набиля Бенталеба.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Новый наставник уже был представлен команде и провел первую тренировку. Известно, что зарплата Тедеско в московском клубе составляет два миллиона евро.

Тедеско пришел в «Спартак» на смену Олегу Кононову, который покинул красно-белых 29 сентября. Руководство столичного клуба объявило об отставке россиянина 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче Российской премьер-лиги. Кононов ушел из клуба «в связи с неудовлетворительными результатами команды», сообщила пресс-служба «Спартака».