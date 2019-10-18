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Лобода отметила свой день рождения вместе с солистом Rammstein

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Лобода отметила свой день рождения вместе с солистом Rammstein

Москва, 18 октября. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала фотографии со своего дня рождения. Среди приглашенных на мероприятие по случаю 37-летия певицы оказался солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Слухи о романе Лободы с эпатажным солистом немецкой группы ходят давно, однако официальных подтверждений до сих пор не было. Теперь, видимо, певица решила не скрывать роман и поделилась общим снимком в Instagram.

Лобода подписала фотографию короткой фразой: «Мой день». Однако в хэштегах пользователи Сети разглядели загадочные слова «Моя ночь». Помимо Линдеманна отметить день рождения Лободы пришли и другие звезды, в том числе Анита Цой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мой день ❤️ #мояночь ????

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Слухе о романе Лободы и Линдеманна появились в 2017 году после фестиваля «Жара». Пара проводила много времени в компании друг друга. В 2018 году певица родила дочь, однако имя отца предпочла скрыть.

Ранее в интервью Ксении Собчак Лобода рассказала, что с немецким исполнителем ее связывают романтические отношения, которые ранее оба вокалиста трепетно скрывали. Звезда поделилась, что счастлива, что в ее жизни есть Линдеманн, и с ним она может чувствовать себя «маленькой кошечкой».

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