Появилось новое видео отца сестер Хачатурян с дочерьми

Москва, 18 октября. Опубликовано новое видео из жизни убитого летом прошлого года Михаила Хачатуряна и его дочерей. Ролик предоставил племянник мужчины.

На видео Хачатурян слушает музыку и играет с собакой, сидя в комнате с приглушенным светом. Также в кадр попала одна из его дочерей.

«Это праздник — Михаил любил светомузыку включать. Вы слышите, как поет Ангелина. Он играет с собакой, сидит, радуется», — рассказал племянник Хачатуряна.

Он также сообщил, что сестры довольно часто снимали своего отца, поэтому подобных видео можно найти довольно много.

«Снимали его спящим, как он развлекается. Кстати, на этом кресле они его и убили», — подчеркнул родственник главы семейства на пресс-конференции в студии телеканала «360».

О том, что сестры часто снимали на телефон свои разговоры с убитым, говорит и защита Михаила Хачатуряна. Юристы делают упор на то, что нет ни одного видео, на котором отец домогается дочерей.

Ранее в Сети появилось еще одно видео Михаила Хачатуряна с дочерьми. На записи мужчина грубо отчитывает сестер за беспорядок на кухне и бьет одну из них. Комментируя это видео, племянник Хачатуряна заявил, что не видит в нем ничего плохого. Кроме того, родственник убитого называл главу семейства заботливым отцом, хотя следствие выяснило, что племянник мужчины знал об издевательствах над сестрами, пишет KP.RU.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна было найдено в июле 2018 года возле его московской квартиры. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи, сообщает РИАМО. По подозрению в убийстве задержали трех сестер Хачатурян. Девушки признали свою вину и рассказали, что регулярно подвергались психологическому давлению и насилию, в том числе и сексуальному, со стороны отца, . Их слова подтвердила посмертная экспертиза Михаила Хачатуряна. При этом родственники убитого продолжают утверждать, что рассказы сестер об издевательствах являются выдумкой.