Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски «российской аннексией»

Москва, 18 октября. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора Аляски Майка Данливи.

В День Аляски, 18 октября, известные пранкеры России решили опубликовать запись телефонного разговора с губернатором самого северного и крупнейшего по территории штата США. Этот звонок телефонные шутники совершили еще во времена, когда главой Украины был Петр Порошенко.

Представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым, Кузнецов и Столяров позвонили Данливи, чтобы узнать, что думают власти штата о «возвращении Аляски» и в курсе ли они об очередной якобы существующей «российской угрозе».

«КП» привела наиболее интересные фрагменты из переданной пранкерами беседы.

Сначала собеседники Данливи решили узнать, что думает губернатор о поисках золота Порошенко на территории штата.

«Мы ознакомились с туристической программой Аляски, очень интересны индустрия круизов, национальные парки, ваша история в плане Клондайка. Наш президент [на момент записи разговора — прим. ред.] Петр Порошенко — очень творческий человек, было бы замечательно, если бы он приехал на территорию Клондайка, допустим, на собачьих упряжках и поискал бы золото», — предложил Гройсман.

Губернатор Аляски идею охотно поддержал.

«Да, это очень интересно, у нас огромное количество ископаемых, ресурсов, в том числе золота. Мы могли бы разработать план, как это можно сделать, когда бы он мог приехать и все это провернуть», — сказал Данливи.

Гройсман уточнил, получится ли «подкинуть» слиток золота, ведь это бы очень обрадовало украинского лидера. На что Данливи ответил, что сможет «организовать это с ребятами».

Далее пранкеры развили тему якобы существующей «российской угрозы».

«Я хотел бы предупредить вас о русской угрозе. Как вы знаете, амбиции Путина — это покорение Арктики, и старинная русская мечта — возвращение Аляски», — предупредил «посол Украины в США» Чалый.

Данливи сказал, что слышал и читал об этом и подчеркнул, что следит за ситуацией.

«Да, согласен, но я также слышал о неких секретных переговорах между Путиным и Трампом, которые они провели не так давно и которые легли в основу так называемого пакта Расторгуева, это спецпредставитель России по делам Аляски», — рассказал Чалый.

Губернатор из США возразил, что земля принадлежит исключительно жителям Аляски, и поэтому не знает, что можно обсуждать в этом вопросе.

«Да, это совершенно сумасшедшая идея. Но совсем недавно аннексия Россией Крыма тоже казалась полным сумасшествием. Они верят, что Россия на самом деле не продавала Аляску в 1867 году, а лишь сдала в аренду на 99 лет, и этот срок завершен», — подыграл ему Чалый.

К разговору подключился псевдо Гройсман, который рассказал о том, что на территории Аляски уже якобы ведется работа российских спецслужб по подкупу местных жителей, индейцев и эскимосов-алеутов, и об этом ему стало известно от коллег из Госдепартамента.

«Спасибо большое. Мы действительно ценим вашу помощь и передадим информацию спецслужбам в Вашингтоне», — ответил взволнованный Данливи.

Пранкеры продолжили тему с выдуманной «аннексией» Аляски Россией и поинтересовались у местного губернатора, известно ли ему о том, что Россия уже якобы проводит кампанию по захвату Аляски в Вашингтоне.

«Я не в курсе. До меня доходили слухи, но я не знаю подробностей», — ответил Данливи.

Псевдо Чалый решил добавить накала страстей.

«Это происходит прямо сейчас. Прямо под окнами нашего посольства идет концерт российских певцов. Это популярные российские исполнители как 50Cent. Он поет песню, в которой требует вернуть Аляску России и пугает последствиями. В песне поется, что Аляска воссоединится с Россией при помощи бани, водки, гармони и лосося. Я открою окно, чтобы вы могли это услышать», — сказал он.

Данливи поблагодарил собеседников за ценную информацию, которой, по его словам, не владели в США, и пообещал передать сведения спецслужбам в Вашингтоне.

«Мы позвонили, так как тема «возвращения Аляски» достаточно популярна в нашей стране. Но мы рассматриваем ее исключительно несерьезно», — сказали Вован и Лексус.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров постоянно звонят официальным лицам с розыгрышами. Ранее пранкеры разыграли американского сенатора Линдси Грэма, аппарат которого подтвердил, что он стал жертвой шутки, устроенной пранкерами из России.