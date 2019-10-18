На Украине признали, что отсоединиться от энергосистемы России невозможно

Киев, 18 октября. Украина на данный момент технически не способна отсоединиться от энергосистемы России, заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин.

На заседании Верховной рады в рамках «Часа вопросов к правительству» Шубин прокомментировал вопрос импорта электроэнергии из России.

«Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно», — признал он.

Замминистра энергетики добавил, что энергосистемы России и Украины объединены — по его словам, так исторически сложилось. Связь с энергосистемой Европы имеет только Бурштынский энергоостров.

«Наша цель — полностью объединиться с энергосистемой Европы», — констатировал Шубин.

Он выразил надежду, что Украина в ближайшие три года сможет создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды добавил, что «технический импорт» электроэнергии из РФ существует в виде «технологических перетоков», которые регулируются соглашениями между операторами энергосистем двух государств.

В начале октября представители «Укрэнерго» сообщили, что Украина возобновила импорт российской электроэнергии. В «Интер РАО» уточнили, чт поставки идут «в пилотном режиме и по предоплате».

Месяц назад депутаты Рады фактически разрешили импорт электроэнергии из Белоруссии и России на договорной основе. В «Нафтогазе Украины» констатировали, что ее дочерняя структура начала покупку электроэнергии из Белоруссии.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что положительное отношение украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку за месяц снизилось на 7%.