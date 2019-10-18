Мать убитой жительницы Екатеринбурга заявила, что убийцы заслуживают смерти

Екатеринбург, 18 октября. Мать Ксении Каторгиной, которая погибла в Екатеринбурге на прошлой неделе, заявила, что преступники, убившие ее дочь, заслуживают смертной казни.

Во время похорон Ксении мать погибшей спросили, какое наказание заслуживают убийцы девушки. По мнению матери Ксении, они заслуживают смерти. Она также рассказала, что ей не нужно раскаяние людей, забравших жизнь ее дочери.

«Я не жду от них раскаяния, я в него не верю», — передает слова Каторгиной Ura.ru.

27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала в район «Уралмаша» показывать свою машину потенциальным покупателям и не вернулась. Сообщалось, что девушке пришлось ехать в указанное место, так как собеседница заявила, что беременна, и пожаловалась на сильный токсикоз.

По словам свекрови Ксении, ее телефон последний раз был зафиксирован на окраине города. В итоге автомобиль девушки нашли в Челябинске. В нем обнаружили замытые следы крови.

Спустя несколько дней Ксению нашли мертвой. Убийцы сбросили ее тело в канализационный коллектор на Ташкентской улице в Екатеринбурге.

14 октября полиция задержала подозреваемых в убийстве девушки. Ими оказались двое мужчин и женщина. В скором времени им должны предъявить обвинение в убийстве.