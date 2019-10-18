Франция и Ирак обсудили действия против террористов, удерживаемых курдами в Сирии

Багдад, 18 октября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди дальнейшие действия в отношении иностранных джихадистов, удерживаемых курдскими боевиками на севере Сирии, включая 60 французов, сообщил AFP.

Ранее телеканал BFM заявил, что в планах французского министра обсудить с Багдадом судебный процесс над гражданами Франции, которые воевали террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Иракская сторона предложила перебросить всех боевиков в Багдад и судить их на своей территории. Проблема заключается в том, что в Ираке действует смертная казнь, которая неприемлема для Франции.

Накануне Турция и США договорились о приостановке направленной против курдских формирований контртеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов. Это время дано курдским боевикам для ухода из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если курдские вооруженные формирования не отойдут, то Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

Турецкая сторона объявила 9 октября о начале операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами из «Исламского государства». Однако выяснилось, что курдские боевики помогли членам ИГ1, доставив их на американские базы.

1 Организация запрещена на территории РФ.