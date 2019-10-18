Лонг-лист конкурса «Хорошие новости России» на этой неделе пополнили 12 публикаций

Эксперты и читатели Федерального агентства новостей продолжают формировать лонг-лист «Хороших новостей России» — конкурса, инициированного ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В еженедельный рейтинг на этой неделе вошли 12 материалов, претендующих на звание лучших в пяти номинациях.

На неделе с 10 по 17 октября в длинный список номинации «Общество и социальные проекты» были включены четыре журналистских материала. Это публикация Елены Проскуриной в «Газете «Индустрия Севера»» под названием «Нерюнгринские школы успешно реализуют нацпроект «Образование», статья «РБК.Кубань» под заголовком «Ростелеком займется реализацией «Умного города» в Новороссийске», материал Татьяны Душутиной «Немецкий эксперт рассказал, как закрыть Гусинобродскую свалку и построить мусорный завод», опубликованный на «Тайга.Инфо», а также публикация Сергея Алешина из «Волжской коммуны» «К юбилею для жителей Тольятти строят сквер, дороги, школы и другие соцобъекты».

Лонг-лист номинации «Экономика страны или региона» на этой неделе расширился за счет статьи «Алтайской правды» «Самый крупный за Уралом кожевенный завод открылся на Алтае» и материала Андрея Борсукова «В Новокуйбышевске открылась мусоросортировочная станция», опубликованного «Волжской коммуной».

В номинацию «Герои современности» на этой неделе были включены публикация «Улправды» «В Ульяновске врачи спасли от смерти годовалого ребенка, обварившегося кипятком» и материал «ЛипецкМедиа» «Народным участковым в Липецкой области назвали Максима Алехина».

В длинный список номинации «Наука и инновации» вошли статья Виктора Юшковского ««Адмирал» в поход собрался. Плавучая лаборатория покинет Кронштадт», вышедшая в «Санкт-Петербургских ведомостях», материал Леонида Шушпанова «В Тольяттинском государственном университете прошел Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+», опубликованный «Новостями Тольятти», а также публикация Игоря Топоркова на Sobaka.ru «20 главных изобретений ИТМО: от нового языка программирования до наномашин против рака».

Наконец, номинацию «Спорт» на этой неделе пополнила публикация «ОмскРегион» «Не бывает в жизни барьеров, которые человек не смог бы преодолеть — омский паралимпиец Александр Кузюков».

Напомним, в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе «Хорошие новости России» могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.