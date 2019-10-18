Психологи рассказали, как побороть послеродовую депрессию

Москва, 18 октября. Примерно каждая пятая женщина становится жертвой послеродовой депрессии (ПРД). Механизм развития такого явления специалистам пока не известен, но медики знают, что именно приводит к развитию ПРД.

По мнению психологов, причинами развития депрессии могут быть психические расстройства, которые наблюдались до родов, одиночество, финансовые проблемы, сложности в отношениях с партнером и другие.

Как отмечают эксперты, на наличие депрессии указывают такие факторы, как отсутствие материнского инстинкта по отношению к новорожденному ребенку, опустошенность, желание плакать, раздражительность и агрессивность, а также бессонница и потеря аппетита. Наличие хотя бы трех симптомов из указанных — повод обратиться к специалисту, сообщает Planet Today.

Оперативно начатое лечение, по словам психологов, поможет женщине побороть послеродовую депрессию, вернуться к нормальной жизни и ощутить радость от материнства. Кроме того, близкие молодой матери должны больше о ней заботиться и позволять время от времени выбираться в свет.

Ранее биологи объяснили, почему антидепрессанты опасны для беременных женщин. По словам специалиста из Института биологии развития РАН в Москве Елены Воронежской, изучение этой темы позволит в перспективе раскрыть происхождение, условия и причины появлений ряда распространенных врожденных заболеваний. Эксперт уточнила, что что некоторые врожденные проблемы со здоровьем человека могут появляться на фоне избытка или дефицита гормона счастья на первых стадиях развития плода.