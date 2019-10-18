Москва, 18 октября. Член Совета Федерации Константин Косачев осадил президента США Дональда Трампа после слов американского лидера о его «великом достижении» — соглашении между Турцией и курдами. Своим мнением российский политик поделился в социальной сети Facebook.

Косачев ответил на слова Трампа о «великом достижении» по Турции и курдам. По мнению Косачева, этот договор правильнее оценивать в положительном ключе, так как он поможет приостановить применение силы между противоборствующими сторонами в Сирии.

Как пишет SM News, у курдов есть возможность отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы, за пределы «зоны безопасности», которую обозначил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган как цель операции «Источник мира».

«Это означает, что США, во-первых, признали право Анкары на создание такой зоны. И, во-вторых, по сути, предлагают признать то же самое и курдам, и Дамаску, во избежание дальнейших потерь», — подчеркнул Косачев.

Напомним, 17 октября во время переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса было принято решение, по которому Анкара на 120 часов приостанавливает на севере Сирии проведение операции против курдских террористов «Источник мира».

Это делается для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если это не будет сделано, Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

Накануне в турецкой столице прошли переговоры американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого президента РеджепаТайипа Эрдогана. Американцы прилетели с визитом в Турцию, чтобы убедить власти республики прекратить операцию в САР.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о старте антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка дороги, которую террористы используют для перемещения и доставки техники и вооружения.