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Ученые выявили новый признак преждевременной смерти

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Ученые выявили новый признак преждевременной смерти

Вашингтон, 18 октября. Избыточная активность мозга, связанная с эпилепсией и деменцией, свидетельствует о короткой продолжительности жизни человека, сообщили специалисты Гарвардской медицинской школы в США.

Американские ученые выявили новый признак преждевременной смерти. Для этого специалисты провели анализ генов в тканях мозга людей, которые умерли в возрасте от 60 до 100 лет. Выяснилось, что у долгожителей наблюдается более низкая активность генов, которые связаны с нервным возбуждением.

Специалисты определяли активность ДНК по числу транскриптов — РНК-молекул, которые синтезируются в ходе экспрессии генов, пишет «ФедералПресс».

Ученые выявили новый признак преждевременной смерти

Ученые провели эксперименты на нематодах и генетически модифицированных мышах, дополнив результатами ранее сделанный анализ данных. Сопоставив полученную информацию, они выявили причинно-следственную связь между изменениями в нервном возбуждении и продолжительностью жизни человека. По словам специалистов, главную роль играет белок REST, подавляющий избыточную активность нейронов. Блокирование белка увеличивает риск ранней смерти, пишет «Газета Кемерова».

Ранее зарубежные медицинские специалисты назвали три напитка, употребление которых, якобы может помочь увеличить продолжительность жизни человека.

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Источник: ФедералПресс
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