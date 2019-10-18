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Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в ноябре

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Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в ноябре

Москва, 18 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в предстоящем месяце. Об этом сообщил в пятницу китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, встреча Путина и Си Цзиньпина «состоится на полях саммита БРИКС или АТЭС». Ханьхуэй предположил, что стороны обменяются мнениями по самым различным вопросам.

Он указал на то, что в будущем году саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить на территории РФ.

«Мы будем поддерживать наших российских коллег в организации этого саммита, будем вместе готовить все документы, чтобы гарантировать эффективность проведения этого саммита», — сказал китайский посол, особо подчеркнув, что данное мероприятие очень важное.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Бразилии 13-14 ноября, АТЭС — в Чили 16-17 ноября текущего года.

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