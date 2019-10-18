Звездный диетолог объяснила, почему нельзя употреблять в пищу много яиц

Москва, 18 октября. Россияне потребляют в пищу гораздо больше яиц, чем жители Европы и США, но меньше, чем китайцы. Соответствующую статистку опубликовало агентство Sberbank CIB.

Житель России съедает в год около 260 яиц, что на 8% выше нормы. При этом за последние десять лет этот показатель вырос на 1%. Средний американец съедает 240 яиц за год, а вот житель Китая – 300 яиц в год.

Звездный диетолог и профессор персонифицированной медицины ФМБА России Маргарита Королева рассказала о пользе и вреде куриных яиц и назвала необходимое для человека количество.

Королева отметила, что не видит никаких проблем в частом употреблении яиц. Их не стоит употреблять людям с проблемами аутоиммунного характера, а также аллергическими заболеваниями, однако других ограничений нет.

Тем не менее есть яйца каждый день не стоит, питание должны быть разнообразным, добавила диетолог. Куриное яйцо богато белками, жирами, йодом, холином, витаминами А, D, E, идеальная норма – 3-5 яиц в неделю.

Многие боятся употреблять яйца из-за холестерина, однако это напрасные страхи, считает диетолог. По словам Королевой, содержащиеся в яйце холин и лецитин сдерживают максимальную усваиваемость холестерина, а он весьма необходим для репродукции гормонов.

«Куриные яйца можно отваривать до конца или делать всмятку. Я отдаю предпочтение перепелиным яйцам — эти птицы более капризные и они не терпят антибиотиков, а также других факторов роста и получается более чистый продукт. Эти яйца пожирнее, но там больше и лецитина, полезного для клеток мозга и йода, что хорошо для детей и взрослых», — заявила Королева в комментарии Nation News.

Однако чрезмерное употребление яиц может оказать негативное влияние на здоровье, предупредила врач. Диетолог рассказала, желудок не способен воспринять большое количество жиров и белков одновременно, поэтому переедание яиц может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, чрезмерное употребление яиц может сказаться и на работе печени и поджелудочной железы, а холестерин в избытке способствует стремительному набору веса.

Ранее диетологи рассказали, как правильно питаться на работе. По их словам, важно не пропускать обеденный перерыв на работе. Если нет времени на него, то лучше приносить с собой еду из дома.