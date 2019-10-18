Леди Гага рухнула со сцены в Лас-Вегасе вместе с фанатом

Лас-Вегас, 18 октября. Американская певица и автор песен Леди Гага упала со сцены во время выступления. Видеозапись концертного конфуза опубликовала одна из пользовательниц Twitter.

Гага давала концерт в Лас-Вегасе, к ней на сцену поднялся фанат. Энергичная исполнительница во время исполнения песни решила заскочить на молодого человека спереди и обвить его ногами.

Поклонник успешно поймал звезду, но, находясь слишком близко к краю сцены, начав менять положение, оступился и рухнул вместе с певицей в руках.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) 18 октября 2019 г.





К приземлившимся Гаге и фанату мгновенно поспешили на помощь зрители, желающие помочь скорее подняться.

Падение оказалось нетравматичным, и сразу после случившегося артистка продолжила выступление как ни в чем не бывало, сообщили ее поклонники в Twitter.

В августе американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Пальма первенства в нем досталась американской кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт с доходом в 185 млн долларов, но попасть в десятку списка самых богатых исполнительниц удалось и Гаге.

Леди Гага — американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась» и номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

Гага известна своей эпатажностью. Певица любит яркие образы и клипы. В 2010 году на 27-й церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awards она появилась в «мясном платье», созданном дизайнером одежды Франком Фернандесом. Платье сопровождалось мясной шляпкой и мясным клатчем, а также покрытыми мясом туфлями на платформе.