Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Леди Гага рухнула со сцены в Лас-Вегасе вместе с фанатом

755
0 Оставить комментарий

Леди Гага рухнула со сцены в Лас-Вегасе вместе с фанатомЛас-Вегас, 18 октября. Американская певица и автор песен Леди Гага упала со сцены во время выступления. Видеозапись концертного конфуза опубликовала одна из пользовательниц Twitter.

Гага давала концерт в Лас-Вегасе, к ней на сцену поднялся фанат. Энергичная исполнительница во время исполнения песни решила заскочить на молодого человека спереди и обвить его ногами.

Поклонник успешно поймал звезду, но, находясь слишком близко к краю сцены, начав менять положение, оступился и рухнул вместе с певицей в руках. 

 


К приземлившимся Гаге и фанату мгновенно поспешили на помощь зрители, желающие помочь скорее подняться. 

Падение оказалось нетравматичным, и сразу после случившегося артистка продолжила выступление как ни в чем не бывало, сообщили ее поклонники в Twitter. 

В августе американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Пальма первенства в нем досталась американской кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт с доходом в 185 млн долларов, но попасть в десятку списка самых богатых исполнительниц удалось и Гаге.

Леди Гага — американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась» и номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

Гага известна своей эпатажностью. Певица любит яркие образы и клипы. В 2010 году на 27-й церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awards она появилась в «мясном платье», созданном дизайнером одежды Франком Фернандесом. Платье сопровождалось мясной шляпкой и мясным клатчем, а также покрытыми мясом туфлями на платформе.Леди Гага рухнула со сцены в Лас-Вегасе вместе с фанатом

infox - new
Источник: Twitter.com
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров