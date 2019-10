Леди Гага рухнула со сцены в Лас-Вегасе вместе с фанатом

Лас-Вегас, 18 октября. Американская певица и автор песен Леди Гага упала со сцены во время выступления. Видеозапись концертного конфуза опубликовала одна из пользовательниц Twitter.

Гага давала концерт в Лас-Вегасе, к ней на сцену поднялся фанат. Энергичная исполнительница во время исполнения песни решила заскочить на молодого человека спереди и обвить его ногами.

Поклонник успешно поймал звезду, но, находясь слишком близко к краю сцены, начав менять положение, оступился и рухнул вместе с певицей в руках.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl