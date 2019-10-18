Взрыв прогремел на химическом заводе на Украине

Киев, 18 октября. Взрыв на химическом заводе прогремел в украинском поселке Клевань, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре на предприятии поступила спасателям 17 октября. На месте было установлено, что взрыв вызвал возгорание помещения для мытья использованных банок из-под краски.

По предварительной информации управления Нацполиции Ровенской области, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Полицейские привлекли специалистов, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне. Решается вопрос о квалификации события.

На просторах Интернета уже появилось видео с месте пожара. На кадрах видно, как плотные клубы дыма окутали ночное небо.

В результате ЧП никто не пострадал и не погиб, сообщили в ведомстве. Однако местные жители в социальных сетях начали жаловаться на неприятный запах.

Причины происшествия выясняются, также устанавливается размер материального ущерба.