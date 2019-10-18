Правительству РФ предложили установить минимальную цену на сахар

Москва, 18 октября. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала государствам Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) рассмотреть возможность ввода минимальной цены на сахар. Об этом говорится в протоколе состоявшихся в конце августа консультаций ЕЭК с представителями правительств и бизнесменов из входящих в ЕАЭС стран.

Согласно рекомендациям, минимальная цена на сахар должна сделать его производство рентабельным. Поводом для консультаций стало перепроизводство сахара в ЕАЭС. В первую очередь эта ситуация коснулась России, поскольку именно в нашей стране находится большая часть посевов сахарной свеклы.

Переизбыток сахара привел к резкому падению цен на него. По данным Минсельхоза, за год оптовая стоимость сахара в России снизилась почти на 40%. Например, на российском юге оптовая цена продукта в октябре 2019 года составила 21,7 рубля за килограмм против почти 36 рублей в 2018 году.

Как пояснил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, рекомендации ЕЭК не касаются стоимости сахара для потребителя.

«Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар», — рассказал он РБК.

Как сообщил финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров, оптимальная оптовая стоимость сахара в РФ должна составлять не менее 25 рублей за килограмм. По его словам, резкое снижение цен приведет к сокращению посевных площадей и объемов производства.

Ранее в России предложили ограничить рекламу сладкого, так как жители РФ стали употреблять больше сахара. Доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк рассказал, что потребление сахара среди россиян намного выше показателей, установленных нормами Всемирной организации здравоохранения.