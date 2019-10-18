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Звезды объяснили, зачем обращаются к пластическим хирургам

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Звезды объяснили, зачем обращаются к пластическим хирургам

Москва, 18 октября. Многие звезды обращаются к пластической хирургии в погоне за вечной молодостью и красотой. Однако в некоторых случаях процедуры становятся зависимостью. Звезды объяснили, зачем обращаются к пластическим хирургам.

Певица Алена Свиридова считает, что рамках навязанных стереотипов знаменитости обязаны быть вечно молодыми. Если человек не выглядит молодо, то всем кажется, что у него дурная болезнь.

«Ты видишь абсолютно просто трескающееся лицо от диспорта, от ботекса, мезотерапии, переделанные губы, носы — это же, товарищи, просто трындец!» — добавил Митя Фомин в комментарии Пятому каналу.

Ярким примером злоупотребления процедурами является Надежда Бабкина. Певица блистает на сцене с идеальной кожей и ярким макияжем, однако распознать в этой женщине Бабкину все сложнее. Даже фанаты певицы отмечают, что артистов за 50 можно спутать между собой.

Остаются и те, кто негативно относится к вмешательству в естественные процессы старения. Анастасия Стоцкая считает, что «лучше пусть будет так, как есть». По словам певицы, в каждом человеке есть изюминка.

Еще одной жертвой пластических хирургов стала Маша Распутина. Певица уверяет, что все дело в гимнастике и достаточном количестве воды. Однако хирурги сомневаются, что Распутина ограничилась лишь гимнастикой.

По словам пластического хирурга Валерия Еременко, у Распутиной дисморфомания — чувство недовольства собственным телом. Эти люди готовы вечно изменять себя для достижения идеала.

«Общаясь с такими пациентами мы должны понимать, что они никогда не остановятся, встав на путь коррекции себя. И мы либо их останавливаем, либо мы их оперируем», — отметил врач.

Ранее интернет-пользователи были ошеломлены, увидев фотографию певцов Надежды Бабкиной и Александра Буйнова. Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Буйновым. На кадре звезды сцены стоят в обнимку и улыбаются во все 32 зуба. 

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