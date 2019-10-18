Военные РФ в Сирии зафиксировали 18 нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 18 октября. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 18 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 24. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в пятницу на сайте военного ведомства.

По имеющимся данным, российские военные за прошедшие 24 часа сообщили о 18 фактах открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — 14, Латакия — четыре, Хама — два, Алеппо — четыре», — следует из документа.

В Минобороны добавили, что в течение суток Центром по примирению гуманитарные миссии не проводились.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над международной террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время руководство Сирии занимается политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.