Дамаск, 19 октября. Жители деревни Аль-Джафра и района Харабеш в Дейр-эз-Зоре организовали митинг против курдских радикалов и присутствия иностранных войск на сирийской территории. Люди собрались перед воротами военного аэропорта Дейр-эз-Зора.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники выбрали ворота аэропорта, которые выдержали атаки запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1», выбрали местом проведения митинга. В ходе протеста они также направили послание любви военным, которые добиваются побед и защищают единство и суверенитет родины. Они подчеркнули, что деятельность курдских радикалов, которая осуществляется при поддержке американских военных, является преступным актом, с которым столкнется весь народ Сирии, требующий ухода оккупационных сил.

Участники утверждали, что курдская агрессия на сирийской территории является «преступным деянием, противоречащим международным законам».

Напомним, что восточная часть реки Евфрат находится под контролем оккупационных курдских формирований, состоящих в так называемых «Демократических силах Сирии», которые пользуются поддержкой американских военных. Простые мирные жители Сирии страдают от натиска курдских радикалов, которые в принудительном порядке заставляют их сражаться на своей стороне во время военных действий. В случае отказа курды отправляют молодых людей в тюрьму и требуют за них гигантский налог.

Кроме того, курдские боевики насильственно заставляют местных жителей учить свой язык и приобщаться к своей культуре, они закрывают сирийские государственные школы, чтобы дети не могли получить адекватного образования.

Многие сирийцы жалуются на абсолютное беззаконие, творящиеся в регионах, которые оккупировали курды. Подобные народные митинги здесь далеко не редкость. Жители провинций Хасака, Ракка, Дейр-эз-Зор и многих других неоднократно выступали против курдских радикалов, выходя на массовые пикеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.