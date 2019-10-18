Российские ученые нашли в Арктике бочку с кофе 1902 года

Москва, 18 октября. Российские ученые в Арктике нашли бочку с кофейными зернами во время осмотра лагеря американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года. Об этом в своем Instagram рассказал один из участников исследования Леонид Круглов.

Путешественник-исследователь записал видеоролик и сделал несколько фото с места событий, а затем разместил их в своем профиле в соцсети.

Круглов отметил, что осматриваемый лагерь оказался одним из наиболее хорошо сохранившихся мест стоянки, несмотря на то, что постройки уже начали подмываться волнами, которые угрожают им полным разрушением.

Он также рассказал, что некогда в лагере проживало большое количество людей.

Исследователь поделился, что в ходе путешествия современной группе удалось найти много различных находок, среди которых оказалась бочка с кофейными зернами.

«Мы сделали тут много интересных находок, как например, бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами», — рассказал автор ролика.

По его словам, американская экспедиция в свое время была хорошо подготовлена к походу — имела несколько базовых лагерей в Арктике, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.

Круглов добавил, что члены его группы во время обхода лагеря встретились с медведем, и это был «очень близкий контакт».

В экспедиции американского путешественника и метеоролога Ивлина Болдуина в 1902 году участвовали 45 американцев и норвежцев, а также 6 представителей северных народов, предположительно, это были ханты. Они планировали добраться до Северного полюса со стороны Земли Франца-Иосифа по дрейфующим льдинам. Поход финансировал американский миллионер Уильям Циглер. Проект оказался дорогим и мало полезным для науки.

Ранее стало известно, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане ученые, сотрудники национального парка «Русская Арктика» обнаружили редкий череп арктического единорога.