Российские ученые нашли в Арктике бочку с кофе 1902 года

Остатки зимовья американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года. Море постепенно разрушает берег и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок, как например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зёрнами, и многое другое, о чем я расскажу в следующем посте #frozenworld #арктика#polarexpedition #polarregion #russianarctic #arctic#земляфранцаиосифа #franzjosefland#droneup #dronepals #droneoftheday#russia_pics

