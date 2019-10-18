Эксперт объяснил, почему в США атомоход «Юрий Долгорукий» назвали «оружием Судного дня»

Российская атомная подводная лодка четвертого поколения «Юрий Долгорукий» — это «настоящее оружие Судного дня», заявил американский военно-политический журнал National Interest. Однако российский военный эксперт Василий Дандыкин призвал не обольщаться на этот счет, поскольку американцы ничего не говорят просто так.

National Interest напомнил, как в мае прошлого года с российского атомного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» были запущены четыре баллистические ракеты «Булава». Из акватории Белого моря они поразили цели на полигоне Кура на Камчатке.

«Булава» имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО, отметило американское издание.

Оно прошло к выводу, что «Юрий Долгорукий» способен выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены. И в этом, по мнению американцев, преимущество российского ракетоносца над зарубежными аналогами.

«Я с определенной долей скептицизма отношусь к подобным заявлением противоборствующей стороны или, как принято говорить, наших западных партнеров. Да, с одной стороны, нам может быть лестно. Но головная подлодка «Юрий Долгорукий» действительно заслуживает похвал, особенно учитывая, что она рождалась в муках. Лодка была заложена в трудные 90-е годы, введена в строй в 2000-х, много дорабатывалась… Были и немалые проблемы с ракетой «Булава», которую очень долго доводили до ума. После неудачных запусков было даже отчаяние. Но с глубины всегда сложнее стрелять. Мы трудности преодолели. И модернизированные подлодки проекта «Борей-М» обладают, по сути, еще лучшими характеристиками, чем «Долгорукий». Эта серия из восьми атомоходов на будущие 20-30 лет станет основой морских ядерных сил России. Пусть американцы всех их считают «оружием Судного дня». Их подлодки типа «Огайо», составляющие основу стратегических ядерных сил США, строились в 70-80-х, и, безусловно, уступают российским», — сказал в беседе с Федеральным агентством новостей капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Но, тем не менее, воспринимать признание американцев о преимуществе российских атомных подлодок как искреннее — не стоит, считает военный эксперт.