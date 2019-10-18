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Двух руководителей ОВД «Дорогомилово» задержали за взятку в Москве

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Двух руководителей ОВД «Дорогомилово» задержали за взятку в Москве

Москва, 18 октября. Двух высокопоставленных офицеров из отдела министерства внутренних дел по столичному району «Дорогомилово» задержали за взятку в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, в четверг в столице при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД — руководитель полиции, а также его зам — начальник отдела угрозыска.

Согласно предварительной версии, это был первый транш из 12-миллионой взятки. За что конкретно передавались деньги, не уточняется, пишет «Ридус».

В настоящее время все материалы уголовного дела в отношении офицеров передали следователям. Также выясняется, кто еще принимал участие в коррупционной схеме, сообщает «ФедералПресс».

В самом отделе полиции инициирована служебная проверка. Если вина задержанных подтвердится, их уволят из правоохранительных органов, а их руководителей строго накажут, уточняют в ведомстве.

 

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