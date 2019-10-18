Следственный комитет раскрыл детали смерти актера Дмитрия Марьянова

Москва, 18 октября. Следственный комитет РФ рассказал подробности смерти актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре «Феникс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщило следствие, Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября. В день своей смерти, 15 октября, актер постоянно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Об этом не менее 10 раз сообщили директору центра «Феникс» Оксане Богдановой, но она решила проигнорировать жалобы.

У Марьянова было серьезное заболевание и он нуждался в срочной госпитализации, но директор центра запретила кому-либо вызвать для него скорую. Для нее было важнее продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра, чем его здоровье.

СК также отметил, что Богданова приказала ввести актеру такие препараты как галоперидол и феназепам. Их можно применять только в больнице и только с разрешения лечащего врача. В сообщении также говорится, что данные препараты были приобретены у неизвестных производителей, а срок их годности установить не удалось.

В итоге другой пациент реабилитационного центра вызвал в учреждение скорую помощь, несмотря на запрет. Актера доставили в больницу, но спасти его не удалось. Если бы Марьянову оказали надлежащую помощь раньше, то он мог бы остаться жив, передают слова эксперта РИА Новости.

Как сообщил следственный комитет, причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Во время расследования, следователь допросил 50 свидетелей, провел более 10 выемок и обысков, а также шесть экспертиз, включая две судмедэкспертизы. После того, как расследование было завершено, Богдановой предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Директор центра свою вину не признала.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — передает пресс-служба СК.

15 октября 2017 года во время прохождения лечения в реабилитационном центре «Феникс» скончался актер Дмитрий Марьянов. Ему было 47 лет.