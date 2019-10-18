Москва, 18 октября. Министерство иностранных дел России считает конфронтационной шуткой слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести марафон по спортивной ходьбе на Курильских островах. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, которое было размещено в социальных сетях.

Японский политик назвала Курильские острова «северными территориями». МИД РФ отреагировал на шутку губернатора Токио о проведении марафона на Курилах. В МИД уточнили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом.

«Но российские южные Курилы к ним не относятся», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в МИД напомнили, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток».

Напомним, что между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны, поскольку Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. В 1956 году СССР был готов заключить мирный договор, а после рассмотреть возможность передачи Шикотана и Хабомаи японской стороне, однако Токио не отказался от претензий на все острова, и мирный договор не был заключен.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания договора. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с Москвой.