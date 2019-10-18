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МИД РФ отреагировал на шутку губернатора Токио о проведении марафона на Курилах

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МИД РФ отреагировал на шутку губернатора Токио о проведении марафона на Курилах

Москва, 18 октября. Министерство иностранных дел России считает конфронтационной шуткой слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести марафон по спортивной ходьбе на Курильских островах. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, которое было размещено в социальных сетях.

Японский политик назвала Курильские острова «северными территориями». МИД РФ отреагировал на шутку губернатора Токио о проведении марафона на Курилах. В МИД уточнили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом.

«Но российские южные Курилы к ним не относятся», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в МИД напомнили, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток».

Напомним, что между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны, поскольку Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. В 1956 году СССР был готов заключить мирный договор, а после рассмотреть возможность передачи Шикотана и Хабомаи японской стороне, однако Токио не отказался от претензий на все острова, и мирный договор не был заключен.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания договора. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с Москвой. 

МИД РФ отреагировал на шутку губернатора Токио о проведении марафона на Курилах

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