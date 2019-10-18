Поклонники Заворотнюк провели коллективную молитву за здоровье актрисы

Москва, 18 октября. Близкие и поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк положительно высказались об идее провести коллективную молитву в поддержку звезды.

На странице 48-летней знаменитости в Instagram появился репост записи о коллективной молитве с аккаунта в поддержку актрисы. С предложением о проведении коллективной молитвы обратилась одна из подписчиц. По ее словам, молитва приблизит «няню Вику» к выздоровлению.

«Все, чем мы можем помочь сейчас Анастасии, — это целенаправленной энергией, которая позволит ей победить болезнь вопреки любым прогнозам. 5-10-15 минут целенаправленного молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она сейчас нуждается», — говорится в сообщении поклонницы звезды.

Семья Заворотнюк эту идею поддержала и разместила в официальном аккаунте звезды соответствующий пост.

Коллективная молитва, согласно сообщению, прошла с 06.00 до 07.00 по московскому времени в пятницу, отметил «ФедералПресс».

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно летом, напомнил Infox.ru. В прессу стала попадать информация, что у актрисы диагностировали рак мозга на последней стадии. Родные и близкие знаменитости пока не дали однозначных комментариев по поводу ее здоровья, указал телеканал «360». При этом коллеги и знакомые актрисы подтвердили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» тяжело больна.