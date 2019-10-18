Facebook цензурирует рецепты русской кухни, но лоялен к детской порнографии

Администрация социальной сети Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни. Новость о цензурировании в соцсети русских рецептов смотрится особенно эффектно на фоне заявления экс-помощника директора ФБР, назвавшего Facebook рассадником детской порнографии.

Об атаке ведомства Марка Цукерберга на рецепты русской кухни сообщил в своем аккаунте в Facebook главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

«Facebook удалил нашу страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни и фоточками с икрой, майонезиком и вот этим всем. Там было сорок тысяч подписчиков, — сообщил он. — Страница просто исчезла. Без уведомлений, отовсюду. И для админов тоже. Техподдержка молчит, чаты молчат, до Facebook достучаться невозможно».

«Facebook заблокировал страницу нашего проекта Russia Beyond, на которой ребята постили страшные, ужасающие, шокирующие вещи — рецепты русской кухни, — отреагировала на это главный редактор RT Маргарита Симоньян. — Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось «спамом», который нарушил антиспамные законы Цукерберга. А началось все с того, что всех админов попросили указать место проживания. Мы живем в стране победившей американской цензуры. Привыкайте к этой мысли!»

«Неприкрытая русофобия в исполнении соцсети», — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

За отбивную — в бан!

Пользователи с возмущением и злой иронией отреагировали на это откровенное проявление цензуры, причем цензуры по явно русофобским мотивам. Вот некоторые весьма характерные комментарии:

«Я вообще в шоке от происходящего. Сидишь, пишешь про различия московского и ленинградского рассольника, а тебя блокируют без объяснения причин!» — возмущена Анна Сорокина. «Шуба! Все дело в селедке под шубой! Защитники животных подсуетились, наверное», — иронизирует Марина Геннадьева. «Есть еще вариант — это происки веганов. Типа: фуууу, они рецепты из мяса выложили, засыплем Facebook жалобами! За отбивную в бан!» — предлагает свою версию Светлана Лещева. «Уроды! Они считают нашу культуру мягкой силой. Блокируют посты про русский борщ, т. к., оказывается, по их мнению, он может быть только украинским», — предполагает пользователь с ником Kayla Caryapadas. «Это нормально для мордобука (так иногда «на русский лад» называют Facebook). Бан не за нарушения, а за точку зрения или критику, — уверен Павло Онойко. — Неприкрытая цензура и русофобия. Без каких-либо объявлений и объяснений. Новость, которая противоречит политике Вашингтона, в любой момент может быть объявлена фейковой и автоматом забанена. Зачастую — вместе со страницей и, соответственно, с сайтом».

Верхушка айсберга

Но блокировка страницы с рецептами русской кухни — это всего лишь верхушка айсберга. Судя по всему, в связи с антироссийской, а точнее, неприкрыто русофобской политикой Запада, активными проводниками которой являются базирующиеся в США интернет-гиганты, опасность нависает не только над русскими «майонезиками».

Напомним, RT является одним из ведущих российских СМИ, вещающим на Западе и на Востоке, на многих языках, доносящее до миллионов читателей и зрителей правдивую точку зрения. Ресурс очень популярен у западной публики, и это реально пугает США и их европейских сателлитов. Под ударом могут оказаться все ресурсы RT, пользующиеся «чужими» во всех смыслах платформами — в том числе их знаменитое вещание на YouTube. Как только американские хозяева этой интернет-площадки сочтут, что «русская угроза» слишком велика, вещание RT на YouTube может быть мгновенно и полностью заблокировано.

Запад против российских патриотов

Опытом общения (если это можно назвать «общением») с Facebook готово поделиться с коллегами из RT Федеральное агентство новостей, которое входит в медиагруппу «Патриот». ФАН не только стало объектом блокировки со стороны администрации этой соцсети, но и неоднократно повергалось атакам, репрессиям и неприкрытой цензуре со стороны других американских платформ.

Об этом генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, в частности, рассказал на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству, созданной для расследования роли Запада в организации незаконных митингов в Москве летом 2019 года.

Зубарев отметил, что ФАН регулярно становится жертвой идеологической цензуры со стороны Google и Facebook, а также «русской» Wikipedia. Руководитель агентства напомнил, что ФАН лидировало в Google News по освещению событий в Сирии, но американская интернет-корпорация незаконно удалила весь архив новостей ФАН с 2014 года.

В ходе выступления в Госдуме Зубарев подчеркнул, что и Google, и Facebook, и Wikipedia осуществляют цензуру в Интернете, направленную в первую очередь на русскоязычный контент, а также контент, созданный российскими компаниями и пользователями. Эту информацию подтверждает бывший сотрудник Facebook, который рассказал изданию Life о намеренно русофобской политике компании Марка Цукерберга.

«Нам приказали наказывать русских за малейшие нарушения, а с открытием центра модерации в Риге политика в отношении русских стала еще более колючей», — рассказал бывший сотрудник соцсети.

Он добавил, что неспровоцированные баны и другие наказания Facebook накладывают на не только на русских, но и на всех пророссийски настроенных пользователей и страницы. При этом политика по отношению к пользователям с Украины и из Прибалтики гораздо мягче, чем по отношению к россиянам или, например, к гражданам Белоруссии, добавил он.

Комментируя эту ситуацию Федеральному агентству новостей, Евгений Зубарев напомнил, что ФАН давно попало в черные списки Facebook, и страница агентства уже несколько лет заблокирована.

«На слушаниях в американском Конгрессе Цукерберг упомянул, что забанил некие «враждебные» СМИ, это он говорил именно о нас, — подчеркнул Зубарев. — При этом, напомню, за все это время никаких объяснений от Facebook мы так и не получили, а блокировка так и не снята. Что это, как не цензура?!»

Зубарев подчеркнул, что ФАН судится с соцсетью в Калифорнийском суде потому, что в России Facebook принципиально не создает своего представительства.

По мнению руководителя ФАН, контролирующие органы, в том числе Роскомнадзор, должны как можно скорее отреагировать на факты неприкрытой идеологической цензуры со стороны западных интернет-площадок. Эти западные ресурсы должны понести наказание за нарушение законов России, прямо запрещающих цензуру, подчеркнул руководитель ФАН.

Машина для вмешательства

Западные СМИ и интернет-структуры не только цензурируют Сеть с русофобских позиций, но и напрямую вмешивается во внутренние дела РФ. Об этом на заседании комиссии Госдумы рассказал руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

ФАН предоставило комиссии материалы собственных журналистских расследований о фактах подобного вмешательства, был также продемонстрирован фильм о неблаговидных делах оппозиции и их западных покровителей и спонсоров.

Facebook разрешает погорячее

На этом фоне особенно пикантно выглядит заявление экс-помощника директора ФБР Кевина Брока, назвавшего Facebook рассадником детской порнографии. В своей статье для издания The Hill Брок предупреждает, что социальные сети Facebook и Instagram давно уже являются рассадниками детской порнографии, и в ближайшее время ситуация только усугубится.

Бывший сотрудник ФБР призывает пользователей вообще оказаться от публикации в этих соцсетях фотографий несовершеннолетних, даже в закрытых группах и «только для друзей», поскольку никакое шифрование не спасает соцсети от взломов и утечек конфиденциальных данных, которые имели место неоднократно.

Брок предупреждает, что именно через Facebook педофилы ищут своих будущих жертв — от младенцев до подростков — для растления или вымогательства интимных фотографий.