Рудковская обрушилась с критикой на безграмотных журналистов

Москва, 18 октября. Продюсер Яна Рудковская обрушилась с критикой на журналистов и обвинила их в безграмотности из-за того, что в СМИ исказили ее слова о беременности.

Рудковская дала откровенное интервью, в котором призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка. Но, по словам звезды, она не сможет выносить плод из-за перенесенной операции.

Однако в СМИ слова Рудковской исказили, сообщив о ее бесплодии. Тогда продюсер решила расставить все строчки на i.

«Стыдно за такую безграмотность журналистов. Вы хоть интервью прочитайте прежде чем печатать этот бред», — написала продюсер в Instagram.

Рудковская опубликовала в Сети отрывок из интервью, где черным по белому написано, что причина не в бесплодии, а в последствиях операции. Кроме того, звезда призналась, что раздумывает о суррогатном материнстве, но ее супруг — фигурист Евгений Плющенко — относится к этой идее с предубеждениями.

Теледива отметила, что в России законодательство защищает суррогатную мать, поэтому есть опасения, что женщина захочет оставить ребенка себе. Рудковская призналась, что понимает, почему Филипп Киркоров все делал в США.

Ранее Рудковская удивила подписчиков роликом, рекламирующим новый проект. Светская львица готова представить публике ледовое шоу «Золушка» с участием ее супруга Евгения Плющенко и шестилетнего сына Саши. Поклонников же взволновала не новость о новом проекте, а колыхающаяся грудь звезды.