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Названы причины, по которым российские туристы отменяют путешествия

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Названы причины, по которым российские туристы отменяют путешествия

Москва, 18 октября. Названы причины, по которым российские туристы отменяют путешествия. Соответствующее исследование провели эксперты сервиса бронирования Ostrovok.ru.

Как сообщили 43% респондентов, они готовы отказаться от поездки в другую страну из-за чрезвычайного происшествия или политической нестабильности. Отмечается, что для женщин данные причины оказались более значимыми, чем для мужчин — 47% россиянок готовы отменить путешествие из-за ЧП или нестабильной ситуации в стране. Тот же ответ дали 33% опрошенных мужского пола.

Большинство мужчин сообщили, что не готовы отказываться от отдыха ни при каких условиях — таких респондентов оказалось 36%. Среди женщин 31% не намерены отменять поездку, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, очень важной для российских туристов оказалась финансовая составляющая — 21% респондентов готовы отказаться от поездки, если не уложатся в нужный бюджет. Среди мужчин таких участников опроса оказалось 25%, среди женщин — 19%. Также 14% россиян отменят путешествие из-за проблем со здоровьем и плохого самочувствия.

Названы причины, по которым российские туристы отменяют путешествия

Еще одной причиной для отказа российских туристов от поездки стала ссора с человеком, который должен был составить компанию в путешествии. Этот вариант выбрали 7% респондентов, причем для мужчин (11%) данная причина оказалась более значимой, чем для женщин (5%), сообщает «ФедералПресс».

Также некоторые россияне готовы отменить путешествие из-за высокой загруженности на работе, плохого настроения, не устраивающего их прогноза погоды или неудачной компании. Всего 1% российских туристов задумаются об отказе от поездки, если не успеют привести себя в форму, передает ТАСС.

Ранее стало известно, чем российские туристы отличаются от путешественников из других стран. Как оказалось, почти 90% граждан РФ отправляются за границу, чтобы расслабиться, а иностранцы — чтобы пожить в другом месте или поностальгировать.

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Источник: ТАСС
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