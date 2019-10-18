Серябкина рассказала Собчак правду о своих отношениях с Фадеевым

Москва, 18 октября. Бывшая солистка музыкального коллектива Serebro Ольга Серябкина прокомментировала слухи о любовных отношениях с продюсером Максимом Фадеевым в передаче Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Как отметила 34-летняя певица, в 19 лет она потеряла отца и была подавлена. Справиться с переживаниями исполнительнице помогло участие в группе Serebro и знакомство с продюсером, который в течение некоторого времени смог заменить ей отца. По словам артистки, Фадеев никогда ей не лгал.

«Макс [Фадеев] никогда мне не врал. Он как раз, зная, что я ему доверяю, не относился к моему доверию халатно, из-за этого мое отношение к Максу, оно трогательное», — рассказала певица правду о своих отношениях с Фадеевым.

Артистка заявила, что у нее никогда не было интимных отношений с Фадеевым. Помимо этого, Серябкина обратила внимание на то, что прекрасно общается с супругой Максима. Певица рассказала, что даже пыталась поговорить с ней о словах бывшей коллеги по группе Елены Темниковой, которая обвиняла Серябкину в романе с продюсером.

«Наталья ответила: «Ольга, забей», — передают «Дни.ру» слова экс-солистки группы.

Напомним, летом этого года В начале лета экс-участница Serebro Темникова заявила, что между Серябкиной и Фадеевым были не только рабочие отношения. Артистка заявляла, что неоднократно заставала продюсера и Серябкину вдвоем.