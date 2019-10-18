В сирийском городе Рас-эль-Айн снова слышна стрельба

Рас-эль-Айн, 18 октября. В городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии снова слышны звуки стрельбы, вопреки договору о прекращении огня между Вашингтоном и Анкарой. Об этом сообщило агентство Reuters.

«В районе Рас-эль-Айна слышна стрельба. Над некоторыми кварталами города стоит дым от обстрела», — передает агентство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс провели переговоры, в ходе которых они договорились приостановить операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов на северо-востоке Сирии. Перемирие ввели на 120 часов, в течение которых террористы должны освободить 30-километровую зону, уничтожить свои укрепления и сдать вооружение. Если условия не будут выполнены, Турция возобновит операцию и будет продолжать ее до тех пор, пока территории не будут освобождены от курдских боевиков.

Напомним, Турция начала антитеррористическую операцию 9 октября. Ее главной целью является освобождение приграничных территорий от террористов из«Демократических сил Сирии», которые заняли восточный берег Евфрата.

Несмотря на утверждения «Демократических сил Сирии», что они борются с терроризмом, они активно помогают ИГИЛ1 (запрещена в РФ) и принимают их в свои ряды. На территориях, которые оккупировали курдские боевики, они занимались дискриминацией местного населения, убийствами и грабежами. При этом исторически на занимаемых курдами территориях всегда жили арабы-сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.