Опубликовано видео пожара в жилом доме в Красноярске

Красноярск, 18 октября. Шахта лифта загорелась в жилом доме в Красноярске. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Возгорание произошло в семиэтажном доме №62, расположенном на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Сейчас проводится эвакуация жителей дома. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают пожарные и спецтехника. Причины возгорания на данный момент неизвестны, передает «Пятый канал».