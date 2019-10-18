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Опубликовано видео пожара в жилом доме в Красноярске

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Опубликовано видео пожара в жилом доме в Красноярске

Красноярск, 18 октября. Шахта лифта загорелась в жилом доме в Красноярске. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Возгорание произошло в семиэтажном доме №62, расположенном на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Сейчас проводится эвакуация жителей дома. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают пожарные и спецтехника. Причины возгорания на данный момент неизвестны, передает «Пятый канал».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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