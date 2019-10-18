В Белом доме рассказали, почему США заморозили военную помощь Киеву

Вашингтон, 18 октября. Заморозка военной помощи США Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Ранее СМИ сообщали, что американский лидер Дональд Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии США был связан с Украиной, а не с Россией. В частности, об этом Трамп говорил в июльском телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Малвейни уточнил, почему США заморозили военную помощь Киеву.

«Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали [переведение] средств», — объяснил он.

Некоторые американские СМИ уже назвали высказывание Малвейни признанием «услуги за услугу», которую Трамп просил от лидера иностранного государства.

Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что США просили «услугу за услугу», Малвейни сказал, что США в своей внешней политике практикуют это постоянно.

«У меня есть новость для всех: смиритесь с этим. Политическое влияние будет иметь место во внешней политике», — добавил он.

Washington Post опубликовала статью под названием «Мик Малвейни только что рассказал ведущим в Палате представителей расследования то, что им нужно было знать по Трампу и Украине».

Неназванный представитель минюста США отметил, что «если Белый дом задерживал помощь в связи с сотрудничеством по какому-либо расследованию в министерстве юстиции, то это является для нас новостью».

Напомним, ранее Трамп заявил, что Вашингтон больше не желает нести основное бремя в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон оставляет за собой право приостановить помощь, пока Евросоюз не начнет также выделять средства Украине.