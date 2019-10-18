Нью-Йорк, 18 октября. Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка в Вену либо в Женеву. Об этом рассказал источник в международной организации.

Россия попросила ООН перенести Первый комитет в Вену или Женеву. Меры были приняты на фоне недружественной визовой политики США в отношении российских дипломатов. Неделю назад российская сторона предложила это решение на неформальном заседании комитета. Как пишет РИА Новости, теперь проект решения внесен официально.

При этом МИД РФ назвал вынужденной мерой перенос Первого комитета ООН из Нью-Йорка.

Напомним, в конце сентября посольство США в Москве отказало в выдаче виз десяти членам официальной российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в американском посольстве назвали данный инцидент «частным случаем».

В свою очередь Москва назвала действия США нарушением международных обязательств, а также призвала задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

3 октября американские власти вновь отказали в выдаче виз российским дипломатам, которые планировали принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. Позднее МИД РФ осудил действия американской стороны, напомнив, что местом проведения форума служит бывшая российская крепость Форт-Росс, которая расположена в штате Калифорния, а главной целью мероприятия является развитие двустороннего сотрудничества между Россией и США.