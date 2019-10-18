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Экономика

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

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Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Москва, 18 октября. Банк России, который обычно предпочитает небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное снижение ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

Когда банк видит, что инфляционные факторы и поступающие данные могут значительно изменить его экономический прогноз, регулятор может менять ставку более решительно, а не на 25 базисных пунктов, как это обычно бывает, отметила Набиуллина.

«Обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпам, однако если мы видим, что названные факторы и поступающая информация могут изменить серьезно наш прогноз, мы можем регулировать нашу монетарную политику более решительно», — сказала руководитель Банка России.

По ее словам, текущая инфляция ниже целевого показателя Центробанка и составляет около 3,8%. Набиуллина указала, что появляется все больше доказательств того, что замедление инфляции вызвано не просто временными факторами, но и более устойчивыми факторами, связанными со спросом.

Напомним, в начале сентября Банк России снизил ключевую ставку до 7% годовых. Последний раз такой показатель был зафиксирован пять лет назад.  

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Источник: CNBC
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