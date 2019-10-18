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Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды

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Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды

Москва, 18 октября. Ведущая телевизионной программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева назвала пять категорий лекарств, бесполезных при лечении простуды, но популярных в России.

Ведущая совместно с иммунологом Андреем Продеусом и терапевтом Филиппом Кузьменко в очередном выпуске программы назвала категории медицинских препаратов, которые вовсе не эффективны при лечении простуды.

По ее словам, витамин C не помогает защититься от болезней. В реальности для противовирусного эффекта организму требуется восемь граммов витамина, что эквивалентно нескольким упаковкам, употребление которых в одночасье грозит различными негативными последствиями. К примеру, один лимон содержит в общей сложности 88% суточной нормы витамина C, а горячая вода лишает его и этого элемента. Поэтому, по словам Малышевой, добавление дольки лимона в чай не несет никакой пользы.

Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды

Кроме того, две группы препаратов — иммуномодуляторы и противовирусные — не имеют доказанной эффективности. По-настоящему результативные противовирусные препараты борются лишь с определенными вирусами. Помимо этого, востребованные в отечественных аптеках противовирусные зачастую борются с вирусами косвенно.

Отдельно ведущая высказалась об антибиотиках и каплях для снятия заложенности в носу. Антибиотики применяются против микробов, а не вирусов, поэтому абсолютно бесполезны при вирусных инфекциях. Что касается капель, россияне при их использовании путают насморк и простуду. При насморке человеку необходимо вмешательство специалиста, а в период простуды нос надо лечить не каплями, а очисткой слизистой.

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Источник: Жить здорово
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