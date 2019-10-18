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Жительница Кузбасса с помощью сына воровала продукты для арестованного мужа

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Жительница Кузбасса с помощью сына воровала продукты для арестованного мужа

Кемерово, 18 октября. Жительница Кузбасса использовала малолетнего сына для кражи продуктов в супермаркете ради супруга, находящегося в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Согласно данным регионального ведомства, по камерам видеонаблюдения работники службы безопасности одного из магазинов города Белова зарегистрировали факт воровства товаров. Злоумышленницей оказалась 28-летняя жительница города.

Пойманная на воровстве женщина рассказала, что ее муж осужден за серию аналогичных преступлений. Она приняла решение также совершать небольшие кражи, чтобы собрать ему посылку с продовольствием. Для этого женщина взяла с собой в магазин малолетнего ребенка, рассчитывая отвести какие-либо подозрения, пишет «Газета Кемерова».

В настоящее время в отношении задержанной составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о мелком хищении. Также злоумышленницу привлекли к ответственности по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
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