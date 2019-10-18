«Умершая при рождении» дочь вернулась к американке 29-летним сыном

Вашингтон, 18 октября. Американка Тина Бехарано обрела 29-летнего ребенка, которого считала умершим при рождении, однако вместо дочери к жительнице США пришел сын. Об этом сообщил телеканал KMPH-TV.

Женщина родила первого ребенка, когда ей было 17 лет. Она назвала девочку Кристин, однако больше так и не увидела малышку — мать Тины Бехарано убедила ее, что ребенок скончался через 15 минут после рождения.

Через несколько месяцев после трагедии американка вышла замуж. У пары родились пять детей. В 2018 году женщина получила электронное письмо от незнакомого человека. Он сообщил, что сделал тест ДНК, по результатам которого Бехарано оказалась его матерью. Выяснилось, что девочка не умерла после родов. Ребенка удочерила семейная пара из Лас-Вегаса.

Когда девочка повзрослела, она сменила пол и стала мужчиной. Сейчас сын Бехарано живет в Нью-Джерси с женой и ребенком. Жительница США подчеркнула, что для нее превращение дочери в сына не имеет никакого значения.

«Какая разница. Это же мой ребенок. Мы просто рады, что он жив», — сказала женщина.

Муж Бехарано также общается с ее сыном, хотя и не является его биологическим отцом. По словам мужчины, они переписываются каждое утро. Американка и обретенный ею сын надеются, что их история вдохновит другие семьи не опускать руки и продолжать поиски своих родных.