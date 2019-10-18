«Народный депутат» Яшин наварился на «празднике» для москвичей

Москва, 18 октября. Глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве и организатор несанкционированных митингов в столице Илья Яшин решил провести мошенническую схему по растрате средств налогоплательщиков, организовав «неожиданный» праздник для москвичей.

После получения высокой должности в муниципалитете Яшин, который провел под арестом полтора месяца за призывы и участию в незаконных митингах, с гордостью объявил, что не будет устраивать праздники за счет бюджета, а вместо этого организует познавательные экскурсии для детей.

В результате число от восьми до десяти праздников в год, проводившихся ранее, свелось к нулю, кроме одного. Яшин все же решил провести одно мероприятие, о котором, правда, не стал оповещать население.

«Скромный праздник» в честь Дня Красносельского района оказался полной неожиданностью для граждан. Неудивительно, что на мероприятие практически никто не пришел. Согласно документам, на «празднике» выступили артисты и была проведена развлекательная программа.

Это мероприятие Яшина «для людей» обошлось районному бюджету практически в миллион рублей — 908 тысяч. Все приняли конфуз с отсутствием людей за нелепую случайность, по которой глава окружного Совета депутатов забыл пригласить на праздник гостей.

Выяснилось, что это не оплошность, а четко спланированная Яшиным махинация, направленная на то, чтобы навариться на растрате денег налогоплательщиков.

Реализованная схема «народного депутата» по незаконному обогащению за счет бюджета на устроенном «для людей» мероприятии была описана в Telegram-канале «Ход Конева».

«Илья Валерьевич не пьет, но любит праздники. Будучи главой Красносельского района, вместе с коллегами по депутатскому цеху он принял решение о проведении местного праздничного мероприятия в округе. На эти цели был заложен бюджет почти 1 млн рублей (908 000), и объявлен обязательный по закону конкурс», — сообщается на канале.

Согласно данным Telegram-канала, исполнителем мероприятия Яшина стала компания ООО «Медиа холдинг культурные инновации», о которой, как пишет автор, не удалось найти в Интернете «почти ни слова».

«Такое явление — редкость для «эвент-агентств», используемых муниципалами», — обращает внимание он.

Однако особую важность представляют те, кто составил конкуренцию этой организации. Ими выступили три индивидуальных предпринимателя (ИП): Зосимов Климент Сергеевич, Леонтьева Мария Евгеньевна и Стрелков Александр Вячеславович.

Схема с подставными ИП не является новинкой. В компанию к организации, которая должна выиграть конкурс, подбираются ИП, у которых просто нет шансов на победу. Поэтому она выигрывает с большим отрывом и получает выделенные из бюджета средства.

По такому же принципу указанные ИП ранее участвовали и в других конкурсах, где победу одержало ООО «Медиа холдинг культурные инновации».

Муниципальный депутат Яшин и подобные ему деятели, выставляющие себя активными борцами с коррупцией и властью, нередко под вуалью благих намерений пытаются скрыть действия, направленные на личное обогащение.