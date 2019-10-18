Москва, 18 октября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким тех, кто погиб год назад во время стрельбы в керченском колледже.

По ее словам, это общая беда, которая объединяет людей. Как уточнила омбудсмен, мысли россиян с близкими и родными погибших. Как пишет РИА Новости, Москалькова подчеркнула, что 17 октября навсегда останется Днем памяти и скорби. Москалькова выразила соболезнования в связи с годовщиной трагедии в Керчи.

17 октября 2018 года 18-летний студент четвертого курса керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение в перерыве между второй и третьей парами. Он зашел в колледж через запасный вход, неся два рюкзака со взрывпакетами и дробовиком в разобранном виде, поднялся на второй этаж в закрытый на ремонт туалет, там переоделся, собрал ружье и пошел вниз.

Росляков стрелял в тех, кто попадался на его пути, и бросал взрывпакеты в учебные аудитории. А когда у него закончились патроны, примерно в 11 часов 45 минут, привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью в 300 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное болтами и гайками, в столовой колледжа, где на большой перемене было много студентов. Затем Влад пошел дальше чинить расправу.

Женщина-вахтер, услышав первые выстрелы и взрывы, успела нажать тревожную кнопку, а потом была ранена. Охваченные паникой студенты и преподаватели пытались выбежать из колледжа, пока «керченский стрелок» гулял по этажам. Многие перелезали через окна и двухметровый забор. Кто-то тащил на себе раненых.

Расправа длилась около десяти минут. На месте погибли 18 человек, еще двое скончались позже, более 50 человек были ранены.