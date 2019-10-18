Суд вынес условный срок главному свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

Южно-Сахалинск, 18 октября. Суд вынес условное наказание Вячеславу Горбачеву, ключевому свидетелю по первому делу бывшего руководителя Сахалина Александра Хорошавина. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Южно-Сахалинского суда.

Отмечается, что Горбачев приговорен к 7,5 года тюрьмы условно с испытательным сроком в пять лет, передает РИА Новости.

Экс-глава секретариата Хорошавина обвинялся в получении взяток в особо крупном размере пять раз в составе организованной преступной группировки и отмывании дохода, полученного незаконным путем. Однако он заключил соглашение со следствием, признался в содеянном и дал показания против других фигурантов.

Материалы его дела отправили в отдельное производство и приняли решение рассматривать в особом порядке. Помимо этого, суд снял арест с имущества Горбачева в российской столице и Краснодарском крае.

Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля прошлого года признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей.