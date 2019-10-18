Пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик найден живым

Екатеринбург, 18 октября. Пропавший в поселке Бобровский Свердловской области десятилетний школьник найден живым. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, заявление о пропаже ребенка поступило в полицию 17 октября в 21.40 по московскому времени. К поиску ребенка, кроме правоохранительных органов, подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Как уточнили в ведомстве, ребенка нашли в воем же поселке живым и здоровым. Он будет осмотрен медиками.

Как подчеркнул Горелых, мальчика нашли вблизи здания администрации поселка Бобровский, где он и проживает. Как пишет РИА Новости, он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, и это не первый случай, когда он уходит из дома.

Напомним, в Саратове 9 ноября пропала девочка. В ее поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», местные жители. Ребенок был найден мертвым: страшная находка была сделана через день в гаражах в районе Сельхозинститута. Как оказалось, ребенок не дошел 70 метров до своего дома.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки Михаила Т. 1984 года рождения. Мужчина признал совершение преступления. По его словам, он думал, что семья девочки является владельцем гаража, которым он незаконно завладел.

Позже была установлена причина смерти убитой в Саратове девочки. Девятилетняя девочка в Саратове погибла от удушения. На теле убитого ребенка были обнаружены кровоподтеки и борозды.