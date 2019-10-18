Эксперты выяснили, что молодежь в России стала больше учиться и работать

Москва, 18 октября. В России стало меньше молодых людей, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков — этот уровень достиг рекордно низкого значения за последние 17 лет.

Как сообщает RT, ссылаясь на исследования Росстата, из 14 миллионов проживающих в РФ граждан в возрасте от 15 до 24 лет, только 10% не учились, не работали и не осваивали каких-либо профессиональных навыков.

К слову, с 2001 года этот показатель сократился более чем на 5% — тогда почти 16% молодых россиян не были заняты работой или учебой. Как считают эксперты, сокращение доли незанятой молодежи связано с изменением подхода молодых людей к себе и своей жизни.

«Молодежь стала более ответственно относиться к своему будущему, поэтому предпочитает формировать свой человеческий капитал с самого начала, чтобы можно было увереннее чувствовать себя в трудовой жизни и в обществе», — отметил профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Как напоминает «Газета.ru», ранее специалисты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование миграционных потоков молодых жителей крупных и средних городов страны.

Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавался один и тот же вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?».

Наибольшая доля молодых людей, готовых к переезду из родного города в поисках лучшей жизни выявлена в Тольятти, Омске, Барнауле и Челябинске. Меньше всего желающих сменить место жительства в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.