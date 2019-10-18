Больше трех тысяч детей в Сирии получили прививки в ходе вакцинации

Хараста, 18 октября. Больше трех тысяч детей в Дамаске получили комплексные вакцины в ходе национальной прививочной компании. Об этом рассказала глава столичного управления Минздрава САР Сухейра Джума.

Представитель сирийского Минздрава сообщила об итогах прививочной кампании в ходе инспекционной поездки в одну из районных поликлиник в городе Хараста в окрестностях столицы.

«По итогам прививочной кампании можно сказать, что только в Дамаске вакцины получили 3 тысячи детей. Это уже не первая кампания такого рода, которую организует Минздрав Сирии, и, конечно, не последняя. Они проводятся раз в несколько месяцев. То есть так, чтобы получить вакцину могли все, кто в ней нуждается», — пояснила Джума.

Она уточнила, что во время боевых действий система вакцинации детей в Сирии фактически не функционировала. По ее словам, такая ситуация продолжалась с 2012 года, и теперь в министерстве намерены ее исправить.

Как рассказала руководитель сирийского Минздрава, на время послевоенного восстановления региона Восточная Гута некоторые административные функции с мест, в том числе в сфере здравоохранения, были перенесены в столицу.

Единственная поликлиника в районе Аль-Асад, построенном в Харасте в начале 1980-х годов для офицеров сирийской армии, не прекращала работу и во время обстрелов.

Во время боев в Восточной Гуте, которые весной 2018 года закончились победой правительственных сил, отряды мятежников стояли в соседнем квартале, но сирийская армия не давала им продвинуться дальше. После освобождения города в поликлинике начали работать врачи практически всех специализаций. Они принимают как взрослых, так и детей.

Главный врач поликлиники Муин Хасан отметил, что в ходе вакцинации прививались дети до пяти лет, так как с точки зрения эпидемиологической ситуации они входят в группу риска.

Вакцина, которую применяли врачи, комплексная, и действует в том числе против гриппа.

Национальная прививочная кампания для детей от одного года до пяти лет проходила на подконтрольных правительству территориях Сирии с 13 по 17 октября. Она охватила 2,7 миллиона детей независимо от их предыдущих прививок. По данным сирийского государственного информагентства SANA, в вакцинации было задействовано 9 тысяч медицинских работников.

Напомним, 9 октября на северо-востоке Сирии началась турецкая антитеррористическая операция «Источник мира». Главная цель Анкары — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористами экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Турция намерена предотвратить движение террористов по трассе М-4.

Операция проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 оккупировали территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) включали экстремистов в свои ряды. Таким образом, курды-террористы поспособствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых атаковать Сирию в любой момент.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса. По их итогам операция «Источник мира» была приостановлена на 120 часов. Эта мера была предпринята, чтобы дать возможность курдским боевикам отойти из планируемой 30-километровой зоны безопасности. Антитеррористическая операция продолжится до полного отвода бандформирований курдов, если они сами не выйдут из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.