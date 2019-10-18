Москва, 18 октября. Банк России ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, регулятор ожидает появления преступных схем с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra. Лях отметил, что в деятельности финансовых пирамид активно применяется социальная инженерия. Если старшее поколение привлекают к мошенническим операции, используя классические схемы, то молодежи часто предлагают вложения в инвестиционные проекты. ЦБ ожидает всплеска мошенничества с появлением криптовалют в Telegram и Facebook.

Как пишет ТАСС, Лях уточнил, что это может быть не только криптовалюта, но и классические или псевдоклассические бизнесы.

Использование криптовалют несет серьезные риски, заявил президент России Владимир Путин на совещании в Сочи.

Президент России обратил внимание, что внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности. Однако Путин заметил, что эти шаги создают и серьезные угрозы для стран, в которых криптовалюты уже стали полноценным платежным средством и инвестиционным активом.

«Прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане», — констатировал российский лидер.

При этом глава Сбербанка Герман Греф заявил, что оборот криптовалют в России нужно легализовать как можно скорее.