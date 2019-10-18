ЦБ РФ выявил 2165 нелегальных финансовых организаций в 2019 году

Москва, 18 октября. Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) за прошедшие девять месяцев обнаружил 2165 противозаконных организаций, из которых 1576 являются «черными кредиторами». Об этом журналистам рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, за указанный период регулятор обнаружил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Большая часть среди выявленных нелегалов — это по-прежнему нелегальные кредиторы.

«За девять месяцев было выявлено 1576 таких организаций, это 73% от общего числа выявленных нами нелегалов», — передает ТАСС слова специалиста.

Лях обратил внимание на то, что в ЦБ РФ к нелегальным кредиторам также относят финансовые организации, работающие по схемам возвратного лизинга. За прошлый год и девять месяцев текущего года было обнаружено 73 псевдолизинговые фирмы, осуществлявшие махинации, и в отношении которых по итогам рассмотрения материалов Банка России было возбуждено 32 дела об административных правонарушениях.

Кроме того, отечественный регулятор зафиксировал 58 недобросовестных посредников, которые функционировали на страховом рынке. Они предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО. Больше всего соответствующих организаций зарегистрировано на Дальнем Востоке.