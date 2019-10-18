Москва, 18 октября. Журналисту Сергею Доренко, ушедшему из жизни 9 мая, 18 октября исполнилось бы 60 лет. Вдова журналиста Юлия Доренко рассказала, каким был телеведущий не только в эфире, но и жизни.

Как уточнила Юлия, ее «до сих пор оглушает», что Доренко нет. По ее словам, когда смотришь на фотографии журналиста, невозможно не смеяться. Вдова Доренко рассказала, каким он был в жизни и в эфире .

«Изо дня в день, мы вспоминаем о нем с ребятами с работы, какие-то смешные истории, его причуды», — сказала она.

Женщина напомнила о дне, когда Доренко попал в ДТП. Она позвонила в редакцию, поняв, что муж задержался и давно должен был быть дома. Позже стало известно, что он погиб на месте аварии.

«Когда увидела, все равно не поверила. Сергей не сильно пострадал физически, мотоцикл просто завалился на бок… Он лежал как живой, с таким умиротворенным лицом, будто спал», — уточнила она.

По словам вдовы, их с мужем жизни были настолько переплетены на работе и дома, что она поняла: поле смерти мужа не сможет работать на «Говорит Москва».

«Это абсолютно невозможно. И многие ушли, потому что без него — не то», — уточнила она.

Как пишет KP.Ru, вдова Доренко рассказала, каким он был дома.

«Ему надо было, чтобы вокруг все бурлило. И дома он оставался таким же. Конечно, немножко обороты сбавлял. Но все равно это был тот же человек. И эти экспромты, шутки, это постоянное «давай, давай». Энергия», — уточнила она.

Жена погибшего рассказала, что в день смерти Доренко, 9 мая, была пасмурная погода, семья следила за парадом Победы дома по телевизору. Юлия вспомнила, что предложила супругу никуда не ехать и остаться дома смотреть фильмы. Однако погода улучшилась, и журналист решил поехать на мотоцикле в Ярославскую область к другу Брониславу Виногродскому.

Доренко связался с женой по телефону, когда уже был в Ярославской области. Вдова рассказала, что в тот день он был в приподнятом настроении, рассказывал про мужичков на дороге, что помогли ему с бензином, про лес и многое другое.

«Восторженно описывал все, что видит вокруг — лес, смешную девочку Брониславу, ее озорные глаза. Сергей много смеялся и был счастлив», — рассказала вдова журналиста.

Юлия отметила, что к вечеру погода в Москве ухудшилась, она нервничала и попросила мужа быть осторожнее на дороге.

«Пообещал, что поедет «потихонечку». Я не сомневалась в этом, он всегда ездил очень аккуратно. И все равно беспокоилась», — поделилась Доренко в Instagram.

Однако вскоре журналист перестал выходить на связь. Вдова Доренко вспомнила о звонке матери Сергея, она тоже беспокоилась за сына. Позже Юлия попросила сотрудников радиостанции проверить ленты новостей.

Доренко скончался 9 мая во время поездки на мотоцикле. В центре Москвы журналисту стало плохо, он потерял управление мотоциклом, после чего врезался в бетонное ограждение. Врачи, 20 минут пытавшиеся его реанимировать, констатировали смерть. Экспертиза показала, что причиной смерти Доренко стал разрыв аорты.

Церемония прощания с журналистом прошла 17 мая на Троекуровском кладбище. Федеральное агентство новостей вело прямую трансляцию. Планировалось, что прощание с Доренко состоится 12 мая, но дату перенесли из-за необходимости провести экспертизу после обращения в полицию дочерей журналиста от первого брака.