Facebook удалил страницу проекта RT с рецептами русской кухни

Москва, 18 октября. Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни. Об этом сообщил в своем аккаунте редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

«Facebook удалил нашу страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни и фоточками с икрой, майонезиком и вот этим всем. Там было 40 тысяч подписчиков», — написал он.

Пуля рассказал, что в определенный момент все администраторы получили уведомления об ограничении показа сторис группы в ньюсфиде. Еще через пару дней Facebook сообщил администраторам, что на странице будет указана «страна проживания большинства админов» для повышения прозрачности, передает RT. Еще через день пришло уведомление, что страница снята с публикации.

«Мы начали выяснять, в чем дело. Как всегда нигде никаких конкретных указаний — в профиле висит туманная формулировка «возможно, вы нарушили правила Facebook, рассылали спам или воровали контент», — приводит слова Пули «Взгляд.ру».

Администраторы паблика подали апелляцию. Еще через день Facebook прислал сообщение о том, что со страницы якобы рассылали спам. Спустя три дня, без всяких уведомлений паблик был полностью удален. Как отметил Пуля, техподдержка и Facebook ни на какие запросы не отвечают.

В связи с этой ситуацией редактор Russia Beyond подчеркнул, что в ближайшее время технической цензуры со стороны платформ будет все больше, сообщает «Царьград». По словам Пули, преподносить эти ограничения будут под видом «улучшения алгоритмов», «повышения прозрачности» и «оптимизации пользовательского опыта».

Отметим, что ранее компания Facebook вмешалась в российские выборы, публикуя агитационные материалы в день тишины и в день голосования. При этом всю ответственность за нарушение российского закона в IT-корпорации перекладывают на рекламодателей.

Как ранее подчеркнул директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев в ходе заседания думской комиссии, Facebook, а также Google, несмотря на законодательный запрет, осуществляют цензуру в российском сегменте Интернета, в том числе в отношении ФАН. Отметим, что Facebook ранее заблокировал страничку Федерального агентства новостей.

«Никаких объяснений от Facebook мы до сих пор не получили. Мы до сих пор там заблокированы. И мы сейчас с ним судимся в Калифорнийском суде только потому, что у Facebook здесь нет никаких представительств», — рассказал Зубарев.

Директор ФАН призвал парламентариев обратить внимание на данную проблему.