В посольстве РФ не оценили шутку губернатора Токио о марафоне Игр-2020 на Курилах

Токио, 18 октября. В российском посольстве в Японии прокомментировали высказывание губернатора Токио о проведении марафона Летней олимпиады на Курильских островах.

Заявление дипломатов было опубликовано на странице российского дипведомства в социальной сети Facebook, в котором отмечено, что спорт должен служить идее объединения, а не неудачных шуток.

«К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, Губернатора Токио. Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся», — говорится в заявлении.

«Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток», — резюмировали российские дипломаты.

Как напоминает «Газета.ru», поводом для «шутки» главы администрации японской столицы стало решение Международного олимпийского комитета о переносе ряда соревнований в рамках Летних олимпийских игр из Токио в Саппоро.

Эксперты МОК решили провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе не в японской столице, а на севере страны, где климат прохладнее, а значит спортсменам придется меньше страдать от жары.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях», — прокомментировала такое решение Международного Олимпийского комитета Юрико Коикэ.

Как напоминает «Газета.ru», Россия и Япония продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.