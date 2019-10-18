Личностью агента ЦРУ Стивена Секстона заинтересовались в Госдуме. События дня. ФАН-ТВ

В Госдуме заинтересовались Секстоном
Депутаты Госдумы планируют узнать о местонахождении сотрудника посольства США Стивена Секстона и подробнее изучить его персону. Агента ЦРЦ подозревают в том, что он был наставником участников московских протестов. Личность возможного провокатора стала одной из тем обсуждений Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Заседание прошло накануне в стенах Госдумы. Эксперты обсудили политические технологии, роль интернета в новостной повестке, вопиющие случаи цензуры. В мероприятии приняли участие не только депутаты, но и представители СМИ, в том числе Евгений Зубарев, гендиректор Федерального агентства новостей, которое входит в медиагруппу «Патриот». Ее глава Николай Столярчук.
«Наш информатор сообщил нам о человеке по имени Стивен Секстон, который несколько раз посещал ФБК, и особенно часто посещал его перед обысками в Фонд. Мы сначала не поверили этой информации, начали заниматься этим вопросом. Мы не нашли никакой информации о Стивене Секстоне и его деятельности в России, это практически единственный сотрудник посольства, который для нас остался темной лошадкой. Мы провели расследование и выявили его деятельность по всему миру. Полагаем, что этой же деятельностью он занимался и в нашей стране», — отметил Столярчук.
Речь на заседании зашла об интернет-технологиях, о том, как внешние «политические игроки» используют их в нашей стране. Особое внимание участники заседания уделили зарубежным соцсетям и крупным медиакорпорациям, чье присутствие в Рунете крайне велико. И нередко оно оборачивается цензурой для наших журналистов.
«Википедия, Рунет не подчиняются никаким законам. Это прямая цензура, а насколько я понимаю, цензура в России запрещена, но цензурирует Рунет Google, Facebook, YouTube, Википедию. Это все площадки, огромные по своим размерам, которые наше государство не контролирует. Я хотел бы привлечь внимание уважаемых законодателей к этому вопросу, потому что ситуация очевидно нуждается в разрешении», — рассказал Евгений Зубарев, Генеральный директор Федерального Агентства Новостей.
Добавим, комиссия Госдумы направит все материалы заседания в Генпрокуратуру России, в Роскомнадзор и другие службы. Мы будем следить за развитием событий.
СМИ: курдские боевики атакуют северо-восток Сирии
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